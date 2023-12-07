رجال أعمال إسكندرية تبحث مع نائب رئيس الهيئة فرص الاستثمار وطرح الأراضي

عقدت لجنة الاستثمار والتمويل بجمعية رجال أعمال اسكندرية برئاسة الدكتور خالد حافظ لقاء مع الدكتور أحمد شيرين كُريم، نائب رئيس نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون الترويج بهدف التعرف على رؤية الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال

وذلك بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء الجمعية والمسئولين بهيئة الاستثمار.



واستعرض الدكتور أحمد شيرين كُريم، تطور استراتيجية عمل هيئة الاستثمار في مصر نتيجة تطبيق مجموعة من الإجراءات الحديثة منها منظومة الإصلاحات المستدامة في مجال الاستثمار، نظام الحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمر على التطوير من ذاته في مختلف مجالات الاستثمار و جذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافي ومزايا مصر التنافسية يساعدها على أن تصبح محطة أنظار المستثمرين الأجانب، إلى جانب الدعم المُقدم من القطاعٍ المالي، والنظرة الإيجابية للنمو الاقتصادي، فضلًا عن الدعم المُقدم من القيادة الملتزمة بالإصلاح والتحول الاقتصادي.



وأوضح كريم، أن هيئة الاستثمار في مصر نجحت في علاج الكثير من مشاكل القطاعات والشركات الاستثمارية وتعمل في الوقت الحالي أيضا على ترويج الاستثمار الداخلي والخارجي حتي تصبح مصر من أهم الدول الاستثمارية في المستقبل القريب.



واستعرض الحضور من جانب الجمعية التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والشركات، ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف على تلك التحديات، ووضع رؤية مشتركة للتغلب عليها بغرض تعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تم استعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضي.



وقدم الدكتور خالد حافظ، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل، عرض تفصيلي للمشاكل التي تعوق الاستثمار وتأخره، ووعد نائب رئيس الهيئة بالعمل على حلها، مطالبا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة للتواصل الدائم معها، ورحب كلاً من رئيس الجمعية ونائب رئيس الهيئة بهذا الطلب، على أن يتم توقيع هذا البروتوكول خلال الشهر الجاري.