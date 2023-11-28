هيئة الاستثمار: تشغيل خط رورو لدعم قطاع السيارات.. قريبا

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قرب تشغيل خط رورو مع أوروبا خلال شهرين أو ثلاثة لخدمة قطع غيار السيارات، وكذلك إعادة تشغيل خط الرورو مع تركيا والذي توقف خلال الفترة الماضية، وهناك مفاوضات لإعادته مرة أخرى خلال العام المقبل.



وقال هيبة خلال فعاليات الدورة الثامنة من القمة السنوية لقطاع السيارات “إيجيبت أوتوموتيف”، إن الهدف من ذلك هو ربط مصر بصناعة السيارات في أوروبا، الأمر الذي يساهم في تنمية هذا القطاع والمساهمة في تسهيل دخول قطع الغيار.



ونوه هيبة بأنه من المستهدف في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب استثمارات في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، فضلا عن الهيدروجين الأخضر والصناعات المغذية له، وكذلك صناعات الغزل والنسيج والخدمات اللوجيستية.



ولفت إلى أن قناة السويس يمر بها 12.5% من التجارة العالمية وهي النسبة التي تستهدف مصر زيادتها من خلال القناة، وكذلك الخدمات المصاحبة عن طريق اقتصادية قناة السويس، وهو الأمر الذي تم من خلال الدخول في تحالفات مع الصين في مبادرة الحزام والطريق.