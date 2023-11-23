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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تعاون بين هيئة الاستثمار والبنك الأفريقي للتنمية لدعم مشروعات ريادة الأعمال بالمحافظات

صدى البلد

قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية بتنظيم ورشة عمل لنشر ثقافة ريادة الأعمال بمحافظة الإسكندرية في إطار مشروع «تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال» الممول من البنك الإفريقي للتنمية، والذي يشمل جميع محافظات مصر.

وشهدت ورشة العمل حضور دكتورة دينا الجيار، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، والدكتور أيمن النحاس، مسؤول ملف ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و أمال خيري، من مكتب محافظ الإسكندرية، و أيمن عيسى، مدير مركز تحديث الصناعة فرع الإسكندرية، و نيفين محمد عادل، مدير وحدة المشروعات بمكتبة الأسكندرية، وعدد من رواد الأعمال وطلاب الجامعات.

ويهدف المشروع إلى بناء منظومة جاذبة لأنشطة ريادة الأعمال على مستوى المحافظات، وذلك من خلال دمج جهود الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، وتنفيذ مجموعة من الجولات التدريبية وورش العمل لنشر فكر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات مع التركيز على الموارد الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل محافظة.

وقام  حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال (فكرتك شركتك) بالهيئة العامة للاستثمار باستعراض الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بداية من إعداد دراسات الجدوى والتمكين من تأسيس الشركات وإعداد الهياكل الإدارية، نهاية باحتضان الشركات والمساعدة في تسريع نموها، وربط الشركات الناشئة بصناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.

وقام ممثلو الجهات الحكومية الحاضرون للورشة باستعراض جهود كل جهة لدعم ريادة الأعمال، والتي سيتم إدراجها ودمجها ضمن منصة خاصة لوحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، والتي سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

وستقدم المنصة خدمات كل الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، من تدريب وتوجيه وتمويل وتأسيس وتسريع نمو ودراسات جدوى وكافة خطوات التأسيس والتشغيل والاستثمار.

وستخدم المنصة أربع فئات رئيسية هي رواد الأعمال، والجهات الداعمة مثل الحاضنات والمسرعات والجامعات، والفئة الثالثة هي صناديق الاستثمار، والفئة الرابعة هي وأصحاب الخبرات في جميع التخصصات التي يحتاجها رواد الأعمال.

وخلال فعاليات ورشة العمل تم عرض قصص نجاح لرواد الأعمال في محافظة الأسكندرية.

وقامت نرمين مرزوق، نائب مدير مشروع منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، بالتعريف بأوجه الاستفادة من المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية، ومنها التعاقد مع شركات استشارية للأفراد الراغبين في تأسيس الشركات لتقديم استشارات مجانية لرواد الأعمال، وإعداد الورش التدريبية، مع الاستهداف الجغرافي الواسع الذي يشمل كافة المحافظات المصرية، مع التركيز على تمكين رائدات الأعمال.

وقالت الدكتورة دينا الجيار إن جامعة الأسكندرية تساعد طلابها على اجتياز اولى خطوات التعرف على عالم ريادة الأعمال، عبر الدورات التدريبية وورش العمل، خاصة في المجالات التي تربط أنشطة ريادة الأعمال بالأهداف التنموية للدولة، وأكد الدكتور أيمن النحاس، أن أنشطة ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري امتدت خارج نطاق الأكاديمية، وتقدم فرص التدريب والتشبيك مع قطاع الأعمال لأصحاب الأفكار المتميزة من داخل وخارج الأكاديمية.

وقامت أمال خيري، بتعريف الحضور بالخدمات التي تقدمها محافظة الأسكندرية لدعم حركة الاستثمار عامة، وأنشطة ريادة الأعمال خاصة.
 

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