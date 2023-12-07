الأفضل إفريقيا..صلاح ينافس أشرف حكيمي وأوسمين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023. القائمة تضم النجوم التالية:

محمد صلاح: لاعب المنتخب المصري وليفربول. فيكتور أوسيمين: لاعب المنتخب النيجيري ونادي نابولي. أشرف حكيمي: لاعب المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان.

سيتم الكشف عن الفائز بالجائزة خلال حفل توزيع جوائز الكاف المقرر إقامته في 11 ديسمبر 2023 في مدينة مراكش بالمغرب.

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا للعام 2023.

وأعلن "كاف" القائمة النهائية للمدربين المنافسين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا ولم يكن من ضمنهم مدرب الأهلي مارسيل كولر وهم:-

عبد الحق بن شيحة

وليد الركراكي

أليو سيسه

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الاثنين المقبل في مدينة مراكش المغربية.