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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا فورتشنر الجديدة في السعودية

صدى البلد

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 أحد أشهر إصدارات الـ SUV الجديدة، وتقدم تويوتا أسطولاً متنوعاً من السيارات مما يجعلها الأكثر مبيعاً في السوق السعودية.

 تويوتا فورتشنر موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 122,800 ريال

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 133,600 ريال

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 145,500 ريال

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 156,975 ريالاً

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 170,200 ريال

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة السادسة بسعر 177,445 ريالاً

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة السابعة بسعر 177,900 ريال

 تويوتا فورتشنر موديل 2023

الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

قاعدة عجلات 2745 مم.

طول 4795 مم.

عرض 1855 مم.

ارتفاع 1835 مم.

خزان وقود سعة 80 لترا.

عدد 7 مقاعد.

 تويوتا فورتشنر موديل 2023

 

مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، يعمل بالبنزين.

 

بينما تأتي بمحرك ثاني سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، بقوة 235 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 376 نيوتن مترًا، مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي، ويعمل بالبنزين.

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