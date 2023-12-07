برلماني: أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية ستكون بمثابة عرس لرد الجميل

اكد النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي ثقتة الكبيرة وايمانة بان الشعب المصري سينتفضون للاقبال وبكثافة كبيرة علي اللجان الانتخابية في الاستحقاق الوطني والدستوري للانتخابات الرئاسية.

عرس انتخابي وفرحة كبيرة



وقال بدراوي ان ايام التصويت الثلاث للانتخابات ستكون بمثابة عرس انتخابي وفرحة كبيرة عنوانها نعم لرد الجميل مشيرا الي أن إيمانه التام بقدرة الشعب المصري وجموع الناخبين، على تقديم صورة مشرفة في الانتخابات الرئاسية تليق بالشعب المصري وتاريخه وحضارتة خاصة وان الشعب المصري اصيل وزكي ويعرف دائما كيف واين يرد الجميل.



وقال بدراوي في تصريحات صحفية له اليوم، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تاتي في ظل ظروف غاية في الأهمية خاصة في ظل ما يحدث من تطورات ومستجدات علي الساحتين الاقليمية والعالمية وفي ظل ما يحاك لمصر من اعدائها والمتربصين بها وفي ظل خطورة الاوضاع الراهنة وتاثيرها علي الامن القومي المصري ولذلك فان هذا الاستحقاق الوطني والدستوري له أهمية خاصة جدًا مع تزايد التحديات السياسية والاستراتيجية والأمنية حول الوطن.



وأضاف بدراوي ان المصريون قادرون على إبهار العالم و ان الرهان على هذا الشعب كسبان لانه يبغي ويسعي دائما الي استمرار الاستقرار والأمن.



وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بان

وقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدةهي رسالة للعالم اجمع بان الشعب يلتف خلف قيادته وبانه راض كل الرضا عن قراراته وخاصة فيما يتعلق بكل القضايا والمسائل المتعلقة بالحفاظ علي الامن القومي المصري وعلي راس كل ذلك المواقف المصرية فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية والعدوان الغاشم من الاحتلال الاسرائيلي علي اهالنا بقطاع غزة ومحاولتة المستمرة بكل الطرق غير المشروعة للعمل علي التهجير القسري للفلسطين من ابناء قطاع غزة واثبت الرئيس السيسي انه زعيم قوي وقادر على حماية الوطن والتصدي لمخططات إسرائيل.



وطالب بدراوي كافة افراد الشعب المصري

على ضرورة دعم الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأ وحققه من إنجازات كبرى للدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وإعادة الدولة لريادتها أمام كافة دول العالم وقال انا شخصيا ساكون اول المتواجدين باللجان الانتخابية مع ابناء دائرتي الانتخابية وسنكون في طليعة المصوتين بنعم للرئيس السيسي .



وقال بدراوي إنه واثق تمامًا ومعه ملايين المصريين من اكتساح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية، وذلك انطلاقا من إنجازاته الشاملة والتي طالت كل شبر علي ارض مصر وفي مختلف المجالات وكذلك لقدرتة الكبيرة على حماية الأمن القومي المصري. مضيفًا: هذه الانتخابات الرئاسية تختلف عن جميع الانتخابات التى شهدتها مصر لعدة اعتبارات فى مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التى يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.

