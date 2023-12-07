عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر ينظم نموذج محاكاة لكيفية التصويت بلجان الانتخابات الرئاسية | صور

مصر أكتوبر ينظم نموذج
مصر أكتوبر ينظم نموذج محاكاة لكيفية التصويت داخل اللجان

تنفيذا  لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر برفع الوعى السياسى و نشر الثقافة الانتخابية بين المواطنين، نظمت أمانة التدريب والتثقيف المركزية  بالحزب، برئاسة الدكتورة دعاء زهران،امس،  نموذج محاكاة  لكيفية التصويت داخل اللجان فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بالمقر الرئيسى للحزب بالتجمع الخامس ، وبحضور قيادات و نواب الحزب و امناء الامانة المركزية و مساعديهم و عدد من أعضاء الحزب.

وتضمن نموذج المحاكاة عمل لجنة انتخابية تحاكي الواقع داخل اللجان الانتخابية من حيث الاجراءات المتبعة والقواعد داخل اللجان، بالإضافة إلى بعض الاخطاء الشائعة، حتى لا يقع فيها الناخب، ثم بعد ذلك ندوة تثقيفية عن التعريف بالحقوق و الواجبات للناخب وفقاً للقانون و التعليمات الصادرة من الهئية الوطنية للانتخابات، بالاضافه الى توضيح الاخطاء التى قد يقع فيها الناخب اثناء التصويت تؤدى أى إبطال صوته الإنتخابى، و ما هى الافعال التى يترتب عليها مخالف قواعد العملية التصويتية داخل اللجان الانتخابيه.

وتطرق المشاركين إلى مناقشة  قواعد و معيار التى يستند عليها الناخب فى اختيار المرشح الرئاسي، و الضوابط و السلوكيات التى يلتزم بها الناخب اثناء تواجده داخل لجنته الانتخابيه، وتعددت الاسئلة عن دور الأحزاب السياسية فى رفع الوعى السياسى لدى فئة الشباب.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، اهمية مشاركة المصريين فى هذا الاستحقاق الدستوري الهام ، منوهة أن هذا الاستحقاق يأتي فى وقت يحتاج فيه الوطن لاصطفاف ابنائه خلفه وخلف قيادته السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه قالت الدكتورة دعاء زهران أمين أمنة التدريب والتثقيف المركزية بالحزب، إن نموذج المحاكاة يأتي فى اطار اهتمام الحزب بتثقيف الناخبين حول كيفية الانتخاب والتعامل داخل اللجنة، فضلا عن الالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، داعية جموع المصريين للنزول والمشاركة.

38b5a8ea-4eef-454f-90ea-0995cf2a325b
38b5a8ea-4eef-454f-90ea-0995cf2a325b
1121f381-8370-4aeb-93da-1b6d9fbf83ff
1121f381-8370-4aeb-93da-1b6d9fbf83ff
960242e4-c0f0-457b-bfaa-b2833c80aaae
960242e4-c0f0-457b-bfaa-b2833c80aaae
d3aec590-5b0b-4cb8-9a0e-f1e4ed6de1a2
d3aec590-5b0b-4cb8-9a0e-f1e4ed6de1a2
رئيس حزب مصر أكتوبر الوعي السياسي الثقافة الانتخابية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الأحزاب السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

تحرك عسكري عاجل من أمريكا بعد حشد فنزويلا لقواتها على حدود جويانا

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

ترشيحاتنا

معسكرات نـ ازية..تعليق عاجل من حركة حماس على صور الأسرى في بيت لاهيا

عائلات الرهائن يضغطون على أمريكا وإسرائيل لاستئناف المفاوضات

يقتل الخلايا ويسبب السرطان.. كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن

تارا عماد وأمير عيد وأحمد حاتم ضيوف الحلقة الجديدة من سبوت لايت

أمريكا .. ارتفاع صادم في التحيّز ضد المسلمين والفلسطينيين

نادي بيليه ونيمار.. سانتوس البرازيلي يهبط للدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعنة الهدف 200 سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي..ومنافسيه على الأفضل إفريقيا

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

فرانك كابريو.. قاضي الرحمة يكشف إصابته بمرض خطير.. شاهد التفاصيل

فيديو

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

شاب ينهي حياة زوجته الحسناء ببشاعة .. ماذا فعلت سيدة المحلة؟ «فيديوجراف»

جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ