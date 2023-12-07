إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام عزبة الوقف التابعة لمركز بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام عزبة الوقف التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم يوسف كامل أحمد 23 سنة، مصاباً باشتباه كسر باليد اليمني، ومحمد أبو هشيمة محمد 24 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمني، وأحمد عمار عبد الوهاب 23 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، ومحمد ابراهيم أبو زيد 23 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وأحمد صالح عبد المجيد 24 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، ومحمد مصطفي صلاح 32 سنة، مصاباً بجروح وكدمات.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.