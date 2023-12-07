طارق حامد يحرز هدفا صاروخيا في مرمى الاتحاد السعودي

أقيمت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام ضمك في دوري روشن السعودي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

وأظهر فريق ضمك مستوى مميزا للغاية خلال المباراة حيث نجح في الدقائق الاولي من عمر المباراة اللاعب جورج كيفين نكودو في احراز الهدف الأول لنادي ضمك في شباك الاتحاد.

وفي الدقيقة 45 ، تمكن فريق الاتحاد من تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء سددها عبد الرازاق حمدلله.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول تمكن ضمك من التقدم بهدف ثاني مرة اخري عن طريق جورج كيفين نكودو.

وفي الدقيقة 47 ، مع انطلاقة الشوط الثاني تمكن الدولي المصري طارق حامد من تعزيز تقدم فريقه بهدف من كرة صاروخية اصطدمت بالعارضة، لكنها عادت وارتطمت بجسد مارسيلو جروهي قبل أن تسكن الشباك.