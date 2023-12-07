رئيس مدينة القصير يجتمع بمديري المدارس بشأن التحضير للانتخابات الرئاسية

عقد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، ، لقاءً استثنائيًا مع مديري المدارس المحددة كمقار للانتخابات الرئاسية. جاء اللقاء استجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي حث على تكثيف الاستعدادات النهائية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وشمل الاجتماع الذي عقد في قاعة الوحدة المحلية، حضور سكرتير المدينة ومدير الإدارة التعليمية، إلى جانب نقيب المعلمين وعدد من قيادات الإدارة. تمحورت المناقشات حول ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس وفعّال.

وجه رئيس مدينة القصير نداءً إلى جميع المشاركين في العملية الانتخابية بضرورة التواجد الفعّال في كل لجنة انتخابية. وذلك بهدف متابعة توفير جميع الخدمات الضرورية والتأكد من عدم وجود أي عوائق تعترض سير العملية.

وأكد رشاد على أهمية التكاتف والعمل الجماعي، مشددًا على زيادة نسب المشاركة في التصويت. وذلك لتحقيق عملية انتخابية تظهر بمدينة القصير بشكل حضاري ومشرف، معبرًا عن أمله في أن تكون المشاركة الواسعة عبارة عن رسالة حقيقية بالوعي المجتمعي والالتزام بالمسؤوليات الوطنية.

وختم رئيس المدينة اللقاء بالتأكيد على الحاجة إلى تكثيف الجهود لضمان نجاح العملية الانتخابية، مشددًا على أن الاستعدادات النهائية يجب أن تتم بشكل يضمن سير العملية بكفاءة وشفافية تامة.