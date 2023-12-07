عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة القصير يجتمع بمديري المدارس بشأن التحضير للانتخابات الرئاسية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 عقد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، ، لقاءً استثنائيًا مع مديري المدارس المحددة كمقار للانتخابات الرئاسية. جاء اللقاء استجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي حث على تكثيف الاستعدادات النهائية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وشمل الاجتماع الذي عقد في قاعة الوحدة المحلية، حضور سكرتير المدينة ومدير الإدارة التعليمية، إلى جانب نقيب المعلمين وعدد من قيادات الإدارة. تمحورت المناقشات حول ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس وفعّال.

وجه رئيس مدينة القصير نداءً إلى جميع المشاركين في العملية الانتخابية بضرورة التواجد الفعّال في كل لجنة انتخابية. وذلك بهدف متابعة توفير جميع الخدمات الضرورية والتأكد من عدم وجود أي عوائق تعترض سير العملية.

وأكد رشاد على أهمية التكاتف والعمل الجماعي، مشددًا على زيادة نسب المشاركة في التصويت. وذلك لتحقيق عملية انتخابية تظهر بمدينة القصير بشكل حضاري ومشرف، معبرًا عن أمله في أن تكون المشاركة الواسعة عبارة عن رسالة حقيقية بالوعي المجتمعي والالتزام بالمسؤوليات الوطنية.

وختم رئيس المدينة اللقاء بالتأكيد على الحاجة إلى تكثيف الجهود لضمان نجاح العملية الانتخابية، مشددًا على أن الاستعدادات النهائية يجب أن تتم بشكل يضمن سير العملية بكفاءة وشفافية تامة.

البحر الأحمر الغردقة القصير اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى رئيس مدينة القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب مستمرة لفترة طويلة.. فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا

اتحاد أمهات مصر يذيع فيديوهات توعوية لعلاج سمنة الطلاب

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

اتعودنا | تعليق مثير من الشناوي في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

دوري أبطال إفريقيا| ماذا قال مدرب الأهلي عن مواجهة شباب بلوزداد| شاهد

أشرف زكي وصبري فواز ولبلبة في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي | صور

رسميا .. معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك |شاهد

موقف عبد المنعم .. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد | شاهد

يقتل الخلايا ويسبب السرطان.. كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن

فيديو

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ