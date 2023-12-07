انقطاع المياه عن مناطق في أسوان 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان إنقطاع المياه عن (حى غرب، ووسط وشرق- ما عدا عمارات الصفوة، البشير، والنجاجرة غرب، وقرى الكفور ماعدا سبيل مكى، وقرى حجازه ما عدا نجع العرب، وقرى العتمور قبلى ما عدا أجزاء من قرية العتمور قبلى، وقرى العباسية) اعتبارا من الساعة 6 من مساء يوم الجمعة الموافق 8/12/2023 وحتي الساعة 12 من صباح يوم السبت الموافق 9/12/2023 6 ساعات.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه الشرب بكوم أمبو.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.