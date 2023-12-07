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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية متابعة رول دعوى قضائية بالموبايل

متايعه رول دعوي قضائية
متايعه رول دعوي قضائية

كيفية متابعة رول دعوى قضائية بالموبايل.. يبحث عدد كبير  من المواطنين، عن كيفية الاستعلام عن رول جلسة، موقف دعوى، ورول دعوى، وجود استئناف من عدمه،  بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا.

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

يمكن استخدام الخدمة التي أتاحتها وزارة العدل على الموقع الالكتروني لها للدخول إلى بوابتها على الانترنت، عبر الرابط الآتي:    

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

وبعد الدخول على الموقع تظهر لك قائمة الخدمات الإلكترونية 4 نوافذ:-

  1. الاستعلام عن رول دعوى
  2. الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه
  3. الاستعلام عن رول جلسة
  4. الاستعلام عن موقف دعوى
  5. اختيار الخدمة واستكمال المعلومات المطلوبة

 

الاستعلام عن رول جلسة

ويمكن الاستعلام عن رول جلسة بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.

الاستعلام عن رول جلسة

الاستعلام عن موقف دعوى

ويمكن الاستعلام عن موقف دعوى، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.

الاستعلام عن موقف دعوى

 

الاستعلام عن رول دعوى

ويمكن الاستعلام عن رول دعوى، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية باتباع التالي:-

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

ويمكن الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.

الموقع الالكتروني لوزارة العدل

وفرت وزارة العدل عددا من الخدمات الإلكترونية، للتسهيل على المواطنين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الحصول على المعلومات اللازمة للاستعلامات القضائية لجلسات المحاكم والدعاوى القضائية، وهي كالتالي:-

  1. خدمات إلكترونية تقدم لأعضاء الجهات والهيئات القضائية
  2. خدمات الإدارات القانونية
  3. خدمات الجهات الطبية
  4. الاستعلام عن رول جلسة
  5. الاستعلام عن موقف دعوى
  6. الاستعلام عن رول دعوى
  7. الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا

ويمكن للمواطن الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، والتي تتضمن وجود هاتف أو جهاز كمبيوتر وإنترنت بدلا من الذهاب للمحكمة.

وتشمل خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بوزارة العدل ما يلي:

  1. - تبدأ أولى خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بالدخول على البوابة الرئيسية لموقع وزارة العدل.
  2. - وفى هذه الخطوة يتم الضغط على الزر الخاص "الاستعلام عن موقف دعوى".
  3. - وتشمل أيضا خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا إدخال البيانات الخاصة بالدعوة الخاصة به، وهى التى تتعلق بدرجة الدعوى وهل هي دعوى جزئية أم دعوى نقض أو استئناف أم ابتدائية.
  4. - وفى هذه الخطوة يقوم المواطن المستعلم باختيار المحكمة التى تنظر الدعوى المستعلم عنها من أجل الاستعلام عن دعوى إلكترونيا. 
  5. - وتشمل أيضا الخطوات اختيار نوع الدعوى القضائية ثم يقوم بتحديد نوعها وهل هى "مدني كلي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، صحة توقيع، لجنة تحسين، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس، مدني مستأنف،  تجاري، مدني حكومي،  لجنة منازعات عمال".
  6. - كما تشمل الخطوات إدخال بيانات اختيار سنة الدعوى وبعدها يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن دعوى الضغط على زر "بحث".
  7. - عقب تلك الإجراءات يتم ظهور الموقف القانونى بالنسبة للدعوى القضائية المراد الاستعلام عنها.
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