حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تبدأ تجهيز غرفة العمليات المركزية بالمحافظات

أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أنه مع بداية الصمت الانتخابي، تم بدء عمل غرفة العمليات المركزية، حيث تم الانتهاء من تشكيل غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات بـ 26 محافظة وفرق عمل ومناديب بجميع المراكز والاقسام والقرى والنجوع.

وأضافت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر فى بيان صحفى لها ، أن غرفة العمليات المركزية تتكون من 50 شابا وبالمحافظات تتكون من عدد لا يقل عن 25، موضحة أن العمل سيكون على مدار الساعة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ٨ /١٢ / ٢٠٢٣ حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣.

وأكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن التواصل سيستمر من المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجستية وتجهيز قاعة بعدد كاف من اجهزة الحاسب الالي ، وسيتم ربط جميع غرف العمليات على مستوى المحافظات عن طريق برنامج zoom.

وأضافت الحملة أن اختصاصات غرف العمليات تتمثل فى التواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات و مسئولي تواصل المحافظات بالأمانة المركزية، واستلام التعليمات من الغرفة المركزية ونقلها إلى المراكز والمناديب و متابعة التنفيذ ، و رصد المشاكل باللجان والعمل على حلها ورفع ما يصعب التعامل معه على مستوي المحافظة الى غرفة العمليات المركزية ، ومتابعة الكثافة التصويتية باللجان ، وعمل تقرير تحليلي على مدار الساعة عن مسار العملية الانتخابية ورفع تقرير يومي، ومتابعة المناديب والأعضاء التنظيميين والشباب المتواجد أمام المقار الإنتخابية ، وإرسال صور و تغطية العملية الانتخابية على مدار الساعة.

ولفتت الحملة إلى أنها تنتهز هذه الفرصة وتجدد الدعوة للمواطنين للاحتشاد أمام مراكز الاقتراع للمشاركة والاختيار لصناعة مستقبلهم والتعبير عن وجه مصر الحضاري.