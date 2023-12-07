ضياء رشوان: مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية التي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد.

جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

انتخابات 2024

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن انتخابات 2024 تكتسب أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، وجاءت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.