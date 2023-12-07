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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

اختتم اليوم كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والتابع للاكاديمية الوطنية للتدريب والذي استمر علي مدار ثلاثة اسابيع متواصلة.

أشاد سليمان بدور الأكاديمية في تقديم العديد من الدورات والندوات في مختلف المجالات برئاسة د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية ، مؤكداً أنها المحرك الأساسي لكافة الأنشطة والتدريبات المواكبة لمتطلبات المجتمع التدريبية، وأن الاستثمار في قدرات المرأة يعد خطوة هامة لمستقبل أفضل.

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كما وجه سليمان الشكر لفريق عمل الاكاديمية لبذلهم هذا المجهود الرائع لاخراج الدورة التدريبية بالشكل الامثل، مشيرا الي اهمية الدور المحورى الذى يلعبه التدريب المستمر في صقل مهارات وقدرات المراة العاملة والذى يؤهلها لتقلد ارفع المناصب بالدولة .

كما وجه سليمان كلمته الى المتدربات متمنيا لهن المزيد من التقدم والنجاح، مؤكدا علي دورهن الفعال في نشر ما تعلمنه للمجتمع الخارجي للاستفادة منه قدر المستطاع .

يذكر ان محافظة البحر الاحمر نظمت برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" لتأهيل السيدات في مختلف القطاعات لتمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية .

شمل البرنامج تدريبات متنوعة لصقل مهارات المرأة وتنمية قدراتها للخوض في كافة مجالات العمل الحكومي أو الخاص كذلك التدريب علي مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بإعتبارها أداة هامة لبناء مستقبل المرأة المهني وتطوير قدرتها علي القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال ، كما ضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030 .

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