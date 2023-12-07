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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رعب في ليفربول.. إصابة قوية لـ نجم الريدز

ليفربول
ليفربول

حقق ليفربول فوزا على شيفيلد يونايتد مساء الأربعاء بفضل هدفي فيرجيل فان ديك ودومينيك زوبوسزلاي، لكن ذلك جاء على حساب خروج أليكسيس ماك أليستر وهو يعرج.

وكشف أليكسيس ماك أليستر عن أمله في التعافي سريعًا من الإصابة التي تعرض لها خلال فوز ليفربول 2-0 على شيفيلد يونايتد مساء الأربعاء، وتعرض لاعب الوسط الأرجنتيني لضربة في الكاحل خلال الشوط الأول، ما تركه أرضا ويتطلب الاهتمام، وكانت هناك مخاوف من انتهاء أمسيته بعد خمس دقائق فقط من اللعب، وعاد ماك أليستر في النهاية واستمر في اللعب، على الرغم من تعرضه لضربة منفصلة قبل علامة الساعة مباشرة ولم يتمكن من الاستمرار.

كان مشجعو ليفربول يخشون الأسوأ بعد رؤية الفائز بكأس العالم يتجه نحو الخروج المبكر، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تحرك للتقليل من المخاوف بشأن الغياب طويل الأمد.

وكتب نجم برايتون السابق على إنستجرام: "كل شيء على ما يرام لقد حصلت على بعض الغرز، لكنني سأتعافى قريبًا سنواصل المضي قدمًا هيا يا ليفربول".

تأتي مثل هذه الأخبار بمثابة دفعة كبيرة ليورجن كلوب ، الذي كشف الليلة الماضية أن جويل ماتيب يواجه فترة طويلة من الغياب عن الفريق بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي . قال مدرب الريدز: "إنه تمزق في الرباط الصليبي الأمامي. هذا لسوء الحظ ما توقعته من الثانية الأولى. بدا الأمر هكذا. إنه أمر مؤسف للغاية، ولكن هذا كل شيء."

وعن انتكاسة إصابة ماك أليستر، أضاف كلوب: “كان من العار أن يداس على الركبة مبكرًا، إنه جرح. طالما كان الجرح مفتوحًا، كنا نربطه فقط، وكان الأمر مؤلمًا وكان بإمكانه اللعب، ثم قمنا بخياطته وأصبح أكثر إحكامًا هناك ولم يعد قادرًا على التحرك بعد الآن، علينا أن نرى كم من الوقت سيستغرق ذلك. آمل ألا يطول الأمر كثيرًا".

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