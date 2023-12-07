سوريا .. قصف الجولان المحتل بصاروخين

ذكرت شبكة قدس الإخبارية بأن صـــاروخين سقطا في الجولان السوري المحتل.

وكان قتل اثنين من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا في المعارك البرية بقطاع غزة.

ونجحت كتائب القسام تفخيخ عين نفق في الشيخ رضوان حيث تم تفجيره فور تقدم قوة من جيش الاحتلال مما أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح



ومن جانبها ذكرت سرايا القدس انها قصفت تجمعات عسكرية لجنود العدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل



ولبنانيا؛ استهدف حزب الله اللبناني موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة حيث حقق فيه إصابات مباشرة.

كما أعلن حزب الله اللبناني استشهاد أحد مقاتليه من بلدة المجادل جنوب لبنان

كما كشف التليفزيون الفلسطيني تفاصيل مقتل نجل عضو كابينيت الحرب ورئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي ايزنكوت قتلوا في معارك قطاع غزة.



وذكر التليفزيون الفلسطيني نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قائلا : غال آيزنكوت (25 عامًا) قتل هذا الصباح أثناء عمليات البحث في مخيم جباليا، حيث أصيب جراء نفق تفجير مفخخ بجروح قاتلة، وبعد تلقي العلاج الفوري، تم نقله إلى مستشفى أسوتا في أشدود، حيث أعلن مقتله بعد دقائق قليلة.