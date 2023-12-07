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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في الجولان السوري

ارشيفي
ارشيفي

دوت صافرات الإنذار في مرتفعات الجولان السوري المحتل، كما دوت صافرات الإنذار في كيبوتس "العين الثالثة" بغلاف غزة بحسب ماذكرت شبكة يافا الإخبارية.

وقتل اثنين من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا في المعارك البرية بقطاع غزة.

ونجحت كتائب القسام تفخيخ عين نفق في الشيخ رضوان حيث تم تفجيره فور تقدم قوة من جيش الاحتلال مما أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح


من جانبها ذكرت سرايا القدس انها قصفت تجمعات عسكرية لجنود العدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل


ولبنانيا؛ استهدف حزب الله اللبناني موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة حيث حقق فيه إصابات مباشرة.

كما أعلن حزب الله اللبناني استشهاد أحد مقاتليه من بلدة المجادل جنوب لبنان

كما كشف التليفزيون الفلسطيني تفاصيل مقتل نجل عضو كابينيت الحرب ورئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي ايزنكوت قتلوا في معارك قطاع غزة.


وذكر التليفزيون الفلسطيني نقلا عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن غال آيزنكوت (25 عامًا) قتل هذا الصباح أثناء عمليات البحث في مخيم جباليا، حيث أصيب جراء نفق تفجير مفخخ بجروح قاتلة، وبعد تلقي العلاج الفوري، تم نقله إلى مستشفى أسوتا في أشدود، حيث أعلن مقتله بعد دقائق قليلة.

 

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