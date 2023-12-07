بعد قرار الإعلاميين | عودة ريهام سعيد للشاشة

تواصل الإعلامية ريهام سعيد استعداداتها لتقديم برنامج "هي وصبايا الخير" رسميا مساء يوم السبت القادم وذلك عقب حصولها على تصريح نقابة الاعلاميين.

وحرصت سعيد على توجيه كلمة شكر لنقيب الاعلاميين عبر صفحتها على "فيس بوك" قائلة: شكر و تقدير لنقابه الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين عضو مجلس الشيوخ على الدور البارز فى الارتقاء بالمنظومة الاعلاميه بكافه عناصرها فى اطار من الترابط والبعد عن المشاحنات" .

كما حرصت علي الاعلان عن توقيت إطلاق البرنامج قائلة :" تحيا مصر ..انتظرونا علي قناه هي ٩ ديسمبر ".

"هي وصبايا الخير" يعد إمتدادا لبرنامج ريهام سعيد الإجتماعي الأكثر تفاعلا ونجاحا بالعالم العربي والذى يهتم بمجال العمل التطوعي والإنساني والعلاج المجاني للآلاف من الحالات المرضية والحرجة.