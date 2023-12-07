عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور نواب وفنانين ورجال أعمال | مؤتمر شعبي لدعم السيسي بالوراق

صدى البلد

عقد مساء اليوم بمنطقة الوراق بالجيزة مؤتمر شعبي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة 2024، بحضور عدد كبير من  المسؤولين ورجال الأعمال، ونواب مجلس النواب والشيوخ، أبرزهم النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وإمبابة، والفنان كمال أبو رية واللواء عصام الشافعي رئيس حزب الأمة.

ونظمت عائلات الصعيد بالوراق المؤتمر في حب مصر والرئيس السيسي حيث القى رجل الأعمال المهندس عصام محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للعقارات كلمة أكد فيها على ضرورة مشاركة المواطنين في الإنتخابات الرئاسية، التي تنطلق يوم الأحد المقبل 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر خلال يومي الإثنين والثلاثاء 11 و 12 من ذات الشهر، ورد الجميل للرئيس السيسي على ما قدمه لمصر خلال الفترة الماضية وانتشال مصر من الفوضى، والإرهاب وحمل روحه على كفه فداء لمصر وشعبها.

من جانبه قالت النائبة البرلمانية نشوى الديب أن مصر صامدة رغم مايحيطها من مخاطر ومايدور حولها من حروب في غزة وليبيا والسودان ورغم أن هناك قوى شر تريد لمصر الدمار، ولكن بقوة شعب مصر ورئيسها وجيشها لم يتمكن أحد من التعرض لمصر بسوء لأنها محمية.

وأضافت أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطني وجهاد ضد الأعداء وكارهي مصر، لذا فاحث المواطنين في الوراق وإمبابة وجموع مصر للنزول والمشاركة في الانتخابات حتى يرانا العالم ويتاكد من تكلتفنا ووحدتنا.

واختتم الفنان كمال ابورية المؤتمر بكلمته والتي أكد فيها على حبه للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وصفه بانه شخص قوى ومحب وطنة ويحمل قلب طيب ويستحق منا الدعم لإكمال مشواره التنموي والعبور بمصر لبر الأمان.

واضاف أن الدول القوية صاحبة القرار السياسي القوى ونجح السيسي أن يعيدنا في مصاف الدول المتقدمة والتي لها ثقل في المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم بعد فترة من الفوضى التي كانت فقدت مصر خلالها مكانتها الرائدة.

ورفع الحضور من المواطنين من الرجال والنساء باختلاف أعمارهم أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي مرددين هتافات "بنحبك يا سيسي" "وتحيا مصر" فيما اطلقت بعضهم الزغاريد.

أهالي الوراق السيسي إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

ترشيحاتنا

بعد تراجع الأعلاف.. هل تنخفض أسعار الدواجن بالأسواق؟| خبراء يجيبون

زعيم عربي يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس الأمريكي بشأن غزة

البيت الأبيض : مسيّرات وصواريخ الحوثيين في البحر الأحمر عطلت الملاحة

تكريم نيكولاس كيدج في ختام مهرجان البحر الأحمر

بعد هجمات الحوثيين .. أمريكا تتحرك لردع التهديدات في البحر الأحمر

وزير التعليم يوجه الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء إجراءات إنشاء 100 مدرسة متميزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة بشكل فستان.. درة تثير الجدل على السجادة الحمراء بجدة

نجوم الفن في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي | صور

رسميا .. معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك |شاهد

موقف عبد المنعم .. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد | شاهد

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ