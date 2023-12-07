بحضور نواب وفنانين ورجال أعمال | مؤتمر شعبي لدعم السيسي بالوراق

عقد مساء اليوم بمنطقة الوراق بالجيزة مؤتمر شعبي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة 2024، بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال، ونواب مجلس النواب والشيوخ، أبرزهم النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وإمبابة، والفنان كمال أبو رية واللواء عصام الشافعي رئيس حزب الأمة.

ونظمت عائلات الصعيد بالوراق المؤتمر في حب مصر والرئيس السيسي حيث القى رجل الأعمال المهندس عصام محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للعقارات كلمة أكد فيها على ضرورة مشاركة المواطنين في الإنتخابات الرئاسية، التي تنطلق يوم الأحد المقبل 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر خلال يومي الإثنين والثلاثاء 11 و 12 من ذات الشهر، ورد الجميل للرئيس السيسي على ما قدمه لمصر خلال الفترة الماضية وانتشال مصر من الفوضى، والإرهاب وحمل روحه على كفه فداء لمصر وشعبها.

من جانبه قالت النائبة البرلمانية نشوى الديب أن مصر صامدة رغم مايحيطها من مخاطر ومايدور حولها من حروب في غزة وليبيا والسودان ورغم أن هناك قوى شر تريد لمصر الدمار، ولكن بقوة شعب مصر ورئيسها وجيشها لم يتمكن أحد من التعرض لمصر بسوء لأنها محمية.

وأضافت أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطني وجهاد ضد الأعداء وكارهي مصر، لذا فاحث المواطنين في الوراق وإمبابة وجموع مصر للنزول والمشاركة في الانتخابات حتى يرانا العالم ويتاكد من تكلتفنا ووحدتنا.

واختتم الفنان كمال ابورية المؤتمر بكلمته والتي أكد فيها على حبه للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وصفه بانه شخص قوى ومحب وطنة ويحمل قلب طيب ويستحق منا الدعم لإكمال مشواره التنموي والعبور بمصر لبر الأمان.

واضاف أن الدول القوية صاحبة القرار السياسي القوى ونجح السيسي أن يعيدنا في مصاف الدول المتقدمة والتي لها ثقل في المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم بعد فترة من الفوضى التي كانت فقدت مصر خلالها مكانتها الرائدة.

ورفع الحضور من المواطنين من الرجال والنساء باختلاف أعمارهم أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي مرددين هتافات "بنحبك يا سيسي" "وتحيا مصر" فيما اطلقت بعضهم الزغاريد.