مسؤول لبناني سابق ردا على نتنياهو : إسرائيل غير قادرة لخوض معركتين حاليًا

عقب فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق على تصريحات نتنياهو بحرق بيروت مثل قطاع غزة، قائلا إن إسرائيل تحاول استدراج لبنان للدخول في المعركة العسكرية، ويعلمون أنهم غير قادرين على خوض معركتين على جبهتين في وقت واحد، وهم يخولون على لبنان، ومن المهم ألا يسار بالقبول بالاستدراج الذي يقوم بها الإسرائيليون.

حديث حول لبنان

وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن إسرائيل الآن تحاول عن طريق المندوب الأمريكي، وكذلك الفرنسي أن تطرح أفكار خاصة لبنان في 2006، والتي كانت تقضي بأن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها ولذلك الانسحاب من قري في مرتفعات الجولان، وأن تنسحب من النقاط المختلف عليها في الخط الأزرق عام 2006.

واستكمل، أن إسرائيل رفضت الامتثال لهذا الأمر في عام 2006، والآن يبدو أن هناك محاولات تقوم بها إسرائيل عبر المندوب الأمريكي، من أجل إيجاد وسائل لهذه العمليات في نفس الوقت الذي تعول فيه على لبنان، وتحاول أن تهدد لبنان كما يقول رئيس وزراء إسرائيل.