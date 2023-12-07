لقاء سويدان تنعى ناهد فريد شوقي: كانت جميلة جدا

نعت الفنانة والإعلامية لقاء سويدان المنتجة ناهد فريد شوقي أثناء العزاء الذي أقيم اليوم في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

قالت لقاء سويدان عن ناهد فريد شوقي: “كانت منتجة كبيرة ومهمة وأم وجدة عظيمة، أقدم العزاء لابنتها ناهد السباعي وللأسرة”.

وأضافت لقاء سويدان: هناك مواقف كثيرة جمعتما، سواء مواقف جميلة وسفر.. المنتجة ناهد فريد شوقي كانت دائماً تقول لها أن الحياة بسيطة.. أسبوع وفترة صعبة على الوسط الفني بعد فقد الكثير من الفنانين".

وتلقت العزاء ابنتها ناهد السباعي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن مثل دنيا عبد العزيز، سيد رجب، نرمين الفقي، مادلين طبر، دنيا سمير غانم و زوجها الإعلامي رامي رضوان ، هشام ماجد ، تامر حبيب ، بشري ، داليا البحيري ، الإعلامية سهير شلبي ، فيفي عبده ، أحمد صيام ، مي نور الشريف ، لبلبة و غيرهم كثير من نجوم الفن

يذكر أن ناهد فريد شوقي منتجة سينمائية مصرية. وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من الأب.

ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950 و منتجة سينمائية قدمت من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها عده افلام منها فيلم هيستريا ، الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم “من نظرة عين” للفنانة منى زكي و”اللعبة أمريكانى”، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: “لن أعيش في جلباب أبي”، “حديث الصباح والمساء”، “لقمة القاضي، “نونة الشعنونة”، و”امرأة آيلة للسقوط”.