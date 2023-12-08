بيريرا يتحدث عن أداء الحكام وأزمة المستحقات

كشف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأخطاء التحكيمية قليلة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "انا أركز جيدًا في المباريات، واعلم أنه ينبغي على الحكام إدارة المباريات بشكل أكثر، ولكن الأزمة في وجود زيادة كبيرة في الحكام في كل فئة، وتحدثت حول هذه النقطة، لكن في الفئة الاولى لدينا 35 حكم يريدون أن يديروا المباريات، ولدينا 52 مساعد يريدون أن يكونوا 80 حكما، وهناك 36 حكم معهم رخصة الفار وهو رقم كبير طبقا للفئة الأولى وليس لدينا مباريات كافية ولا يمكننا اختراع مباريات".

وأضاف: "الحكام في مصر خصوصا في دوري نايل يقدمون مستوى جيد، ولدينا اكثر من 70 مباراة وهناك خطأين أو ثلاثة وهذا شئ رائع، وفي العديد من الدول لا يوجد مثل هذه الارقام، والمنظومة ستتطور ويتم ضبطها، ونحن نتعلم كثيرًا بشكل مستمر داخل اللجنة، وهناك اشخاص تريد ان تتعلم وتحسن من انفسها وتتطور من طريقتها ولدينا مرونة وذهن منفتح على التعلم".

وواصل: "لو بقى نفس العدد من المباريات في المواسم المقبلة، ولو كنا نبحث عن الجودة فيجب علينا ان نقلل عدد الحكام في الفئات".

وواصل: "في كل نادٍ هناك عدد محدد من اللاعبين 30 لاعبا كحد اقصى، وكم عدد حراس المرمى، وكل لاعب يشارك في 30 مباراة مثلا، ولكن الحكم يدير 15 مباراة كمتوسط في الموسم، نحن نريد الجودة والتميز، وأن نختار الأفضل فقط للتواجد، ولابد أن يكون متوسط إدارة الحكام المباريات ما بين 10 إلى 18 مباراة ويجب أن يكون هناك توازن في ذلك".

وأكمل: "لدينا الفئة الأولى والثانية والثالثة في التحكيم، وكل فئة تحكم في الدرجة المخصصة لها مثل الأندية التي تلعب في دوري نايل لا تلعب في المحترفين والعكس صحيح، نفس الأمر بالنسبة للحكام، منظومة الحكام متوافقة مع منظومة الكرة المصرية".

وأتم: "بالنسبة لمستحقات حكام دوري نايل، فأن المستحقات جاهزة، نحن نرسل للإدارة كافة الأوراق بصفة مستمرة، والمستحقات يتم تسديدها بشكل شهري، وحسب علمي الأمور تسير وفقا لهذا السياق، وهذه المعلومات تلقيتها بشكل رسمي، ولم أتلقى أي شكاوي من الحكام، واذا ارادوا الحديث مع الاعلام بدلا من الحديث معي بشأن المستحقات فهذا اختيارهم".