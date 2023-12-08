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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة عشر| ليفربول ينافس آرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

اختتمت منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، ومن خلال ذلك  التقرير نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء المباريات.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال برصيد 36 نقطة، وليفربول ثانيا برصيد 34 نقطة، وأستون فيلا ثاثلا برصيد 32 نقطة، ومانشستر سيتي رابعا برصيد 30 نقطة، وخامسا توتنهام برصيد 27 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
 

ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي

يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بعد مرور 15 جولة من عمر البطولة الإنجليزية بينما يتواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول في المركز الثاني.


ترتيب هدافي الدوري الانجليزي


المركز الأول: إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي برصيد 14 هدفا.

المركز الثاني: محمد صلاح لاعب فريق ليفربول برصيد 10 أهداف.

المركز الثالث: هيونج مين سون لاعب فريق توتنهام برصيد 8 أهداف.

المركز الرابع: جارود بوين لاعب فريق وست هام يونايتد برصيد 8 أهداف.

المركز الخامس: كالوم ويلسون لاعب فريق نيوكاسل يونايتد برصيد 7 أهداف.

المركز السادس: أليكسندر إيزاك لاعب فريق نيوكاسل يونايتد برصيد 7 أهداف.

المركز السابع: هوانج هي تشان لاعب فريق وولفرهامبتون برصيد 6 أهداف.

المركز الثامن: بريان مبيومو لاعب فريق برينتفورد برصيد 6 أهداف.

المركز التاسع: دومينيك سولانكي لاعب فريق بورنموث برصيد 6 أهداف.

المركز العاشر: أولي واتكينز لاعب فريق أستون فيلا برصيد 6 أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” يوم السبت المقبل، حيث يحل فريق ليفربول ضيفا على حساب نظيره فريق كريستال بالاس في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب كريستال بالاس بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورت المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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