محافظ الوادي الجديد يُكرم رئيس مركز الداخلة السابق..وأصغر عازف بدار الأوبرا المصرية

كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة المهندس مجدي حسن الطماوي رئيس مركز الداخلة و سكرتير عام المحافظة المساعد السابق؛ وذلك لبلوغه السن القانونية للتقاعد. حيثُ أعرب عن تقديره لجهوده المتميزة خلال مسيرة عمله بالإدارة المحلية في خدمة المحافظة ومواطنيها.

كما كرّم المحافظ الطالب مينا أشرف أمين، أصغر عازف بالأوبرا المصرية والحائز على المركز الأول على مستوى الجمهورية بجائزة عمار الشريعي للإبداع الموسيقي من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، متمنيًا له مزيداً من التوفيق و تمثيل المحافظة تمثيلًا مشرفًا.