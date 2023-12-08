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رئيس التحرير
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منوعات

على مدار 30 عاما.. اكتشافات مذهلة لكاميرا WFPC2 على تليسكوب هابل

صدى البلد

عندما تم تركيب كاميرا WFPC2 واسعة النطاق على تليسكوب هابل قبل 30 عامًا، لم يكن هناك من يتوقع الإسهام الهائل الذي ستحققه في مجال علم الفلك على مدار هذه السنوات.

فقد كانت هذه الكاميرا هي التي قامت بتصحيح الخطأ الأولي في المرآة الأساسية للتليسكوب، مما أدى إلى تحسين وضوح ودقة صور التليسكوب بشكل كبير.

تم بناء كاميرا WFPC2 في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، وكانت تعتبر تقنية متقدمة في ذلك الوقت. تحتوي الكاميرا على مجموعة من الأجهزة البصرية والمرشحات التي تسمح بالتقاط صور واضحة للأجرام السماوية في مختلف الموجات الضوئية.

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ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، بالإضافة إلى ذلك، تتميز الكاميرا بقدرتها على التقاط تفاصيل دقيقة ومفصلة للأجرام البعيدة والمجرات والنجوم.

على مدار السنوات الثلاثين الماضية، التقطت كاميرا WFPC2 أكثر من 135000 صورة استثنائية للكون. وقد أسهمت هذه الصور في توسيع معرفتنا بالكون وفهمنا للعديد من الظواهر الفلكية المثيرة، مثل المجرات البعيدة والنجوم الشابة والسدم الكونية. 

وقد كشفت هذه الصور أيضًا عن تفاصيل جديدة ومدهشة عن تكوين الكواكب والنجوم، مما ساهم في تقدم علم الفلك بشكل كبير.

ومع انتهاء مهمة كاميرا WFPC2 في عام 2009، قدم مجموعة هائلة من الصور الرائعة التي تم التقاطها خلال تلك الفترة.

 وبفضل تقنيات التصوير الأكثر تطورًا التي تستخدمها الكاميرات الحالية على تلسكوب هابل، يمكننا اليوم الاستمتاع بصور أكثر وضوحًا وتفصيلاً للكون السماوي.

التصوير التقاط صور الظواهر الفلكية الفلك

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