علي حسن: حضور الرئيس كشف الهيئة بالكليات العسكرية دليل انتقاء أفضل العناصر

علق الكاتب الصحفي علي حسن، على دعم الرئيس السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية، خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة.

وقال علي حسن خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، إن من يرغب في معرفة مستقبل الأمه ينظر إلى مستوى التعليم داخلها.

واسترسل: حرص الرئيس السيسي على حضوره الكليات العسكرية والاختبارات التي تجري بها توضح مدى الاهتمام وحرص الدولة على حسن اختيار من تتوفر بهم الجدارة للالتحاق بالكليات العسكرية.

ولفت إلى أن رجال الكليات العسكرية هم درع الأمان للدولة، وهم ينتمون إلى جيش مصر العظيم، والذي يمثل شرف لأي مواطن.