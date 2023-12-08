صحف السعودية| 3 صواريخ تستهدف سفارة واشنطن في بغداد .. إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

الإمارات تتضامن مع السعودية في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية

استهداف ثلاثة صواريخ السفارة الأمريكية في بغداد

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

استشهاد 6 فلسطينيين اليوم برصاص القوات الإسرائيلية

نشرت صحف السعودية ، اليوم الجمعة، عن عدة موضوعات محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة الرياض



نشرت صحيفة الرياض عن تضامن دولة الإمارات مع مع المملكة العربية السعودية وصادق تعازيها في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية في الظهران، وأسفر عن وفاة طاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن أبوظبي تعبر عن خالص التعازي والمواساة للمملكة ولأسرتي طاقم الطائرة .

ونشرت الرياض عن استهداف ثلاثة صواريخ فجر الجمعة السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد قبل أن تسقط في محيط هذا الحيّ المحصّن الذي يضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية، كما أفاد مسؤول عسكري عراقي.

وأكّد مسؤول عسكري أمريكي بدوره، رداً على سؤال من فرانس برس، انطلاق صفارات الإنذار وسماع ما يعتقد أنها أصوات "ارتطام" في محيط مجمّع السفارة الأمريكية وقاعدة "يونيون 3" المجاورة التي تضمّ قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته "ننتظر معلومات رسمية حول طبيعة الهجوم".

المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن قول المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة ، بأن هناك الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

وأضاف المركز أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.



وأشار المركز في التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

وأوضح المركز أن سيكون هناك ارتفاع في الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي كذلك باتجاه مضيق باب المندب وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

ونشرت المدينة عن لقاء أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية، أمس الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بين كاردن وعدداً من أعضاء اللجنة، وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، و وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس الخميس.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 62.95 نقطة أو 0.2% إلى 36117.38 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 36.25 نقطة أو 0.8% إلى 4585.59 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 193.28 نقطة أو 1.4% إلى 14339.99 نقطة.



الشرق الأوسط

نشرت صحيفة الشرق الأوسط عن استشهاد 6 فلسطينيين اليوم برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الفارعة في شمال الضفة الغربية، على ما أفادت به وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت الوزارة «مقتل 6 مواطنين وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمخيم الفارعة»، جنوب طوباس، من غير أن تذكر أسماء القتلى، وفق ما أوردت «وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)».



كما نشرت قالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم (الجمعة)، إنها أحبطت محاولة إنقاذ رهائن نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود، بالإضافة إلى مقتل جندي أسير.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجيش الإسرائيلي الذي قال من قبل إنه حرَّر جندية أسيرة في غزة، أواخر أكتوبر، ويشن هجوماً على غزة من بين أهدافه تحرير 138 رهينة.

وذكرت «كتائب القسام»، في بيان نُشِر عبر تطبيق «تليغرام»: «تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة».

ولم يحدد البيان عدد القتلى والمصابين. وأعلن بيان «القسام» هوية الجندي الأسير الذي قُتِل، وقال إن اسمه ساعر باروخ (25 عاماً)، كما ذكر البيان رقمه التعريفي.