حقيقة تعدِ ضابط شرطة على متهم بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنا إدعاء صاحبة الحساب بتعدى أحد ضباط الشرطة بالإسماعيلية على نجلها المحتجز لإجباره على التنازل عن محضر.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14/10/2023 تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" نجل خال الشاكية) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو – سلاح نارى "فرد محلى").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى الإطار القانونى.