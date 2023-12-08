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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر: سماح الاحتلال بمظاهرة المتطرفين في القدس المحتلة استفزاز خطير للفلسطينيين

الخارجية القطرية
الخارجية القطرية

أدانت دولة قطر بأشد العبارات سماح الاحتلال الإسرائيلي بمظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، وتعتبرها استفزازا خطيرا للمشاعر واعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس المحتلة.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، من المساعي الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتؤكد أن من شأن هذه الخطوات الاستفزازية زيادة حالة الاحتقان وتوسيع دائرة العنف في المنطقة، وتشدد، في هذا السياق، على ضرورة احترام الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف كل الخطوات التي تستهدف تغيير هذا الوضع، وأهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات.


وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بتحرك عاجل لالزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف تعدياتها على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الشرعية الدولية القدس المحتلة الوصاية الهاشمية حقوق الشعب الفلسطيني قرارات الشرعية الدولية

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