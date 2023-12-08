الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتصويت على وقف إطلاق النار

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد بأن الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتصويت لوقف إطلاق النار.

ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق اليوم الجمعة، للتصويت على الحث على وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريشالخطوة الاستثنائية المتمثلة في الاحتجاج بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للدعوة إلى التصويت هذا الأسبوع.

وقال ‏المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه منذ يوم الأربعاء وحتى الآن تحدث رئيس الأمم المتحدة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظرائهم من عدة بلدان أخرى.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" وصفت أحدث نسخة من القرار الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي" و"يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني".

ويدعو أيضا إلى حماية المدنيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم، ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونتيجة التصويت ليست واضحة حيث رفض مجلس الأمن أربع مسودات سابقة قدمت منذ اندلاع الحرب.

وقالت الولايات المتحدة، التي ترفض فكرة وقف إطلاق النار، إن قرارا جديدا من المجلس في هذه المرحلة لن يكون "مفيدا". ويعتقد أنه من المرجح أن تمارس واشنطن حق النقض في مجلس الأمن وتحمي إسرائيل من أي خطوة من هذا القبيل.

وقال نائب السفير الأمريكي روبرت وود يوم الخميس: "نعتقد مرة أخرى أن أفضل شيء يمكننا القيام به، نحن جميعا، من أجل الوضع على الأرض، هو السماح للدبلوماسية الهادئة وراء الكواليس التي تحدث، بالاستمرار".