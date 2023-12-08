رئيس جامعة سيناء: المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية واجب وطني

وجهت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، المجتمع الأكاديمي ومنتسبي فرعي الجامعة بسيناء والقنطرة بضرورة المشاركة الانتخابات الرئاسية 2024 بالتصويت والادلاء باصواتهم ودعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعبير عن أرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل وحفاظا علي استقرار الوطن .





وأكدت الدكتورة جيهان، على أهمية استخدام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والتي تكفلها الدولة المصرية بكل حرية وديمقراطية وشفافية في الاستحقاقات الدستورية على مدار السنوات الماضية بدون أي توجيه أو إرشاد والنزول إلى صناديق الاقتراع والتصويت بكل إرادة حرة ونزيهه.





وأوضحت رئيس جامعة سيناء، أن مصر تواجه العديد من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية وبالتالي علي الجميع أن يكون علي مستوي المرحلة الراهنة وهو ما يعكس صورة مصر أمام العالم ، مشيرة إلى أن المشاركة الانتخابية الإيجابية لها تأثير مباشرة في اختيار وبناء محددات المستقبل خصوصا طلاب الجامعات وفئة الشباب التي لابد من مشاركتهم في هذا الاستحقاق الهام.





وأكدت الدكتورة جيهان، أن أساتذة وطلاب الجامعة لأبد وأن يكونوا قدورة للمجتمع المحيط في ضرورة المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية والتي من المقرر لها أن تجري أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.





وأشارت رئيس جامعة سيناء، إلى أن جامعة سيناء نظمت عدد كبير من الفاعليات التوعوية داخل الحرم الجامعي بفرعي القنطرة والعريش من أجل التأكيد وترسيخ وعي الطلاب والمجتمع الجامعي بأن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية هو التزام وواجب وطني اتجاه الفرد نحو الوطن، بالاضافة إلي إنه المشاركة والاهتمام بالقضايا الوطنية من شأنها تعزيز الانتماء الوطني .