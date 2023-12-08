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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامد يعلن اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب مصر.. تفاصيل

طارق حامد
طارق حامد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير قرار اللاعب طارق حامد الاعتزال اللعب دوليًا مع منتخب مصر.
 

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"طارق حامد : على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كلالأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهيركمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".


 

أقيمت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام ضمك في دوري روشن السعودي ضمن منافسات الجولةالسادسة عشر من الدوري السعودي.

وأظهر فريق ضمك مستوى مميزا للغاية خلال المباراة حيث نجح في الدقائق الاولي من عمر المباراة اللاعب جورج كيفيننكودو في احراز الهدف الأول لنادي ضمك في شباك الاتحاد.

 وفي الدقيقة 45 ، تمكن فريق الاتحاد من تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء سددها عبد الرازاق حمدلله.
 

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول تمكن ضمك من التقدم بهدف ثاني مرة اخري عن طريق جورج كيفين نكودو.

 

وفي الدقيقة 47 ، مع انطلاقة الشوط الثاني تمكن الدولي المصري طارق حامد من تعزيز تقدم فريقه بهدف من كرةصاروخية اصطدمت بالعارضة، لكنها عادت وارتطمت بجسد مارسيلو جروهي قبل أن تسكن الشباك.

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