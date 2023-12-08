بيريرا: لن يدير حكم أجنبي أي مباراة والحنفي والصباحي بالـvar لنهاية الموسم

أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن بطولة السوبر المصري بالإمارات سيديرها حكام مصريين بالكامل، مشيرا إلى أنه لن يدير حكم أجنبي أي مباراة في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "واثق في الحكام المصريين، وواثق في نفسي وزملائي أيضًا، بطولة كأس السوبر المصري من 4 أندية التي تلعب لأول مرة بهذه الطريقة، والمباريات الأربعة التي تقام خارج مصر بمثابة احتفالية للكرة المصرية، وستكون فرصة للأندية تظهر جودة مستواها، وفي هذا السياق فليس من المعقول عدم وجود حكام مصريين، وأتمنى تواجدهم أيضا في المراحل النهائية من مسابقات الكاف".

وأضاف: "أتمنى أن يدير الحكام المصريين، البطولات الافريقية وأيضا سوف نستمر في الدفع بالحكام المصريين في المباريات الكبرى، وليس هذا الوقت المناسب الاعلان عن أسماء الحكام، وسوف أقوم بابلاغهم شخصيًا في المقام الأول، وقمنا بتحديد طواقم حكام كأس السوبر، والأمر محسوم جميع المباريات يديرها حكام مصريين سواء (ساحة - مساعدين - فار)".

وواصل: "الأهلي والزمالك ديربي كبير، مثل ديربي بنفيكا وسبورتنج لشبونة، مثل ريال مدريد واتلتيكو في اسبانيا، والانتر والميلان في ايطاليا، هناك حكام محليين يديرون تلك المباريات في هذه الدول، وكل هذه الأندية تثق في حكامها، وأنا هناك أثق في الحكام المصريين، وسنقوم بزيادة عدد ساعات التدريب، وسنقوم بعمل ندوة أخرى لكل الحكام لجميع الفئات، لأننا بدون العمل لن نتحسن، ونزيد عدد الساعات التي نعمل خلالها مع حكامنا".

وتابع: "لدينا مجموعة جيدة من الحكام، يقدمون مستوى جيد، لدينا 3 حكام الآن في بطولة أمم إفريقيا، ولدينا حكمين من الممكن أن يتم اختيارهم لكأس العالم، ولدينا حكام مساعدين وأيضا للفار، وبعضهم قد لا يتم اختياره لكنهم حكام جيدين بكل تأكيد.. مثل أمين عمر ومحمود البنا للساحة ومحمود عاشور على الفار، ولدينا أيضا محمود ناجي من الحكام المميزين وقدم مستوى طيب مؤخرًا، وندفع دائمًا بالحكام الشباب، كما يوجد إبراهيم محمد ايضا الذي أدى بشكل جيد".

وأكمل: "الكل لديه فرصة جيدة للظهور بشكل جيد، وهناك اختبارات لهم باستمرار مثل اختبار (وارنر) وكل حكم يكون له فرصة آخرى إذا فشل، ولكن إذا فشل مرتين فلن يتمكن من التحكيم وهذه هي تعليمات الفيفا، ولكنهم بعض الحكام الذين فشلوا في الاختبارات سيتم دعوتهم للتواجد بين حكام الـvar ، ومحمد الصباحي ومحمد الحنفي سيديران المباريات على الفار فقط".

وتابع: "أعرف التحكيم في جميع أنحاء العالم، ولدي خبرات 22 عام كمقيم في أوروبا مع أفضل الحكام في الساحة الدولية، وإذا قمنا بالمقارنة بين أفضل الحكام في كل دولة استطيع أن اقول بمنتهى الامانة أن لدينا مستوى جيد جدا من التحكيم في مصر، وعلينا أن نراعي تلك الفوارق (الطقس - الملعب - مستوى الفرق - الثقافة الكروية) إذا نظرنا إلى المستوى نفسه فأن لدينا مستوى تحكيمي جيد في مصر، وينبغي أن نواصل التطور".

وأتم: "لدينا اعمدة رئيسية (الاساس الفني - المستوى البدني - التأويل والتفسير للقوانين) هناك حكام يصلون لمستويات لياقية جيدة، وما أريد توضيحه أن الحكام المصريين مستواهم جيد وهناك فرص مستمرة للتحسن، وعلى الأقل نريد أن نكون الأفضل، وأعتقد أننا من الممكن رؤية حكام مصريين في مونديال 2026".