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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أعضاء النيابة الإدارية يتسلمون متعلقات الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

بدأت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى مباشرة اعمالها بمتابعة توجه أعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بانتخابات الرئاسة بمحافظات مصر المختلفة إلى مقرات المحاكم الابتدائية المختلفة على مستوى الجمهورية لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي سوف تجرى صباح بعد غد الأحد.

كما تابعت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية انتقال أعضاء النيابة الإدارية الى المحافظات البعيدة المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة و متابعة تسكينهم .


وأشادت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية بالدور الذى تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز المعاون لها وتوفيرهم جميع الوسائل  والسبل التي تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطني وتقديم الهيئة الوطنية للانتخابات الدعم الكامل للقضاة  لتسهيل مهمتهم  وانعكاس ذلك على استلام أعضاء الهيئات القضائية للأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكل سهولة ويسر وتوفير الهيئة الوطنية للانتخابات  وسائل المواصلات المناسبة لنقل أعضاء الهيئات القضائية الى المحافظات البعيدة والأماكن النائية لتسهيل مهمة القضاء وتخفيف العبء عليهم صرح بذلك المستشار احمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية سوف تستمر فى أداء اعملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.

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