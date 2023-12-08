روسيا: إسرائيل بدعم من أمريكا انتقلت لمرحلة أكثر عنفا بعد الهدنة بغزة

قال مندوب روسيا بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة أن إسرائيل بدعم من أميركا انتقلت لمرحلة أكثر عنفا بعد الهدنة بغزة.

قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أن حماس أصل المشكلة في قطاع غزة.

وأضاف في مؤتمر اليوم الجمعة:" حماس تطلق القذائف من مخيمات نازحين ومناطق مدنية في غزة، و وقف النار سيعزز سيطرة حماس على غزة".

أعرب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن، عن أمله في أن يتمكن المجلس من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وثمَّن “منصور”، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الذي اضطلع بمهمة تطبيق المواثيق الأممية، ومطالباته بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الاحتلال دمر المستشفيات، وقتل المدنيين، ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات إلى قطاع غزة.