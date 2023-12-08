قيادي بـ"مستقبل وطن" يطالب المصريين بالمشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة

تحت شعار "إنزل وشارك"..

دعا نادر الداجن، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن ، الشعب المصري إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية رصاصة في قلب أعداء الوطن.

وقال "الداجن"، في تصريحات صحفية له اليوم، أننا في مرحلة تتطلب منا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن لنؤكد لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.

وأكد أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، علي حرص كل فئات وأطياف الشعب المصري، من كبار السن والشباب والمرأة وذوي الهمم، للمشاركة في تلك المرحلة الديمقراطية، ليثبتوا للعالم مدى أهمية الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك أصواتا محبطة تدعو الناس بعدم المشاركة فى الانتخابات، هدفها عدم إظهار مصر فى شكلها الديمقراطي، موضحا أن هذا يتنافى مع ادعائهم بحب الوطن.

وحث نادر الداجن، المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع، في هذا العرس الديموقراطي بالصورة المعهودة عنها، مطالباً أن يكونوا إيجابيين تجاه وطنهم، وأن يكونوا حريصين على شكله أمام العالم، موضحا أن هناك مشاركة نسبة كبيرة من المواطنين فى الانتخابات، ولابد من إظهار الانتخابات بالشكل الذى تليق به.