أخبار التعليم| نجم حجمه 8 مرات مثل الشمس يظهر في سماء مصر الآن.. الخشت يكشف كيف قفزت جامعة القاهرة إلى المرتبة الأولى بالتصنيفات الدولية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لطلاب الجامعات.. كيفية الاستفادة من خدمات صندق التكافل الاجتماعي

أعلنت إدارة رعاية الشباب اللجنة الاجتماعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فتح خدمات صندوق التكافل الاجتماعي .

نجم حجمه 8 مرات مثل الشمس.. يظهر في سماء مصر الآن

تشهد سماء مصر اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل (ألمع نجوم برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

إجراء عمليات قلب معقدة للأطفال مجانا بمستشفيات جامعة عين شمس

تقدم الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، بالشكر والتقدير للطاقم الطبى لما بذلوه من جهد، خلال فترة زيارتهم للمستشفى على مدار الأسبوع الماضي والتي أثمرت عن إجراء عمليات قلب للأطفال المعقدة مجاناً لعدد ١٥ حالة من حالات القلب المعقدة والعيوب الخلقية للأطفال بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس.

تعليمات مهمة للطلاب| آثار القاهرة توضح تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة لطلاب الكلية عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023-2024م، وتعليمات مهمة للطلاب قبل عقد الامتحانات.

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يحث جميع المنتسبين لممارسة حقهم الدستوري بالانتخابات

حث الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، جميع منتسبى الجامعة للمشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ايام ١٢،١١،١٠ ديسمبر الجارى، بما يسهم فى ترسيخ مبادئ الديموقراطية واستقرار الدولة والمحافظة،ووجه بتوفير باص الجامعة لنقل الطلاب المغتربين من وإلى لجانهم الإنتخابية.

كيف قفزت جامعة القاهرة إلى المرتبه الأولى بالتصنيفات الدولية .. الخشت يجيب

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن كيف قفزت الجامعة بالترتيب الأول بالتصنيفات الدولية.

طب أسنان الإسكندرية تستقبل أساتذة من جامعة برشلونة الإسبانية

زار كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، البروفيسور أنتونيو إسبانيا، والبروفيسور جوسيب أرنابات، الأساتذة بكلية طب الأسنان جامعة برشلونة الإسبانية، وذلك للمشاركة في إلقاء محاضرات ماجستير تطبيقات الليزر، وهي الدرجة المزدوجة بين جامعة الإسكندرية وجامعة برشلونة.