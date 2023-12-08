البيت الأبيض: إسرائيل يمكنها عمل المزيد لتقليل وقوع ضحايا مدنيين

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن :" إسرائيل يمكنها عمل المزيد لتقليل وقوع ضحايا مدنيين".



وأضاف البيت الأبيض في بيان له:" سنواصل العمل مع إسرائيل لجعلها أكثر حذرا في عملياتها العسكرية في غزة و سنفعل ما بوسعنا لإدخال المساعدات إلى غزة".

أفاد نبا عاجل نقله مراسل فضائية العربية، اليوم الجمعة، أن اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في وسط خان يونس.

في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وضوح الموقف القطري فيما يتعلق بالأحداث في غزة؛ منذ السابع من أكتوبر وهو إطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت.

وشدد وزير الخارجية القطري في تصريحات له نقلتها - وسائل إعلام قطرية - علي ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة.