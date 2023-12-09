المحمدي: المدربون المصريون مظلومون لهذا السبب!

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن المدربين فى الدوري المصري مظلومين بسبب الشهادات التدريبية.

وقال المحمدي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "يجب استفادة المدربين المصريين من مختلف المدارس سواء الإسبانية أو الإنجليزية والبرتغالية الأكثر انتشارا فى الوطن العربي".

وأضاف: "نحتاج إلى تطوير اللاعب والمدرب والبداية دائما تكون من قطاع الناشئين لأنه كنز أي نادي".

علق حسين ياسر المحمدى، نجم ومدرب الفريق الاول لكره القدم فى النادى سابقاً، على الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو.

واكد خلال تصريحاته على ان جودة لاعبي الزمالك لم تساعد المدرب الكولومبي على النجاح.

وشدد على الرغم أن اوسوريو كان يملك خبرات كبيرة والتوفيق لم يحالفه مع الفارس الأبيض، ويري أنه جاء بوقت خاطيء.

واشار الى ان من حق معتمد جمال المدير الفنى المؤقت، الاستمرار مع الابيض وأن يأخذ الفرصة كاملة.

والجدير بالذكر ان اوسوريو تم اقالته من قبل مجلس اداره القلعه البيضاء برئاسه حسين لبيب خلال الفتره الماضيه وتعيين معتمد جمال.