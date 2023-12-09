عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المحمدي: المدربون المصريون مظلومون لهذا السبب!

حسين ياسر المحمدي
حسين ياسر المحمدي

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن المدربين فى الدوري المصري مظلومين بسبب الشهادات التدريبية.

txt

الزمالك يهزم هليوبوليس 3-0 في دوري الكرة الطائرة "سيدات"

txt

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي

وقال المحمدي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "يجب استفادة المدربين المصريين من مختلف المدارس سواء الإسبانية أو الإنجليزية والبرتغالية الأكثر انتشارا فى الوطن العربي".

وأضاف: "نحتاج إلى تطوير اللاعب والمدرب والبداية دائما تكون من قطاع الناشئين لأنه كنز أي نادي".
علق حسين ياسر المحمدى، نجم ومدرب الفريق الاول لكره القدم فى النادى سابقاً، على الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو.

واكد خلال تصريحاته على ان جودة لاعبي الزمالك لم تساعد المدرب الكولومبي على النجاح.

وشدد على الرغم أن اوسوريو كان يملك خبرات كبيرة والتوفيق لم يحالفه مع الفارس الأبيض، ويري أنه جاء بوقت خاطيء.

واشار الى ان من حق معتمد جمال المدير الفنى المؤقت، الاستمرار مع الابيض وأن يأخذ الفرصة كاملة.

والجدير بالذكر ان اوسوريو تم اقالته من قبل مجلس اداره القلعه البيضاء برئاسه حسين لبيب خلال الفتره الماضيه وتعيين معتمد جمال. 

حسين ياسر المحمدي الزمالك الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

“العروة” السبب| “الجنون” يصيب سوق البصل.. وهذا موعد تراجع الأسعار

هل الشتاء الحالي الأشد برودة خلال الـ50 عاما الماضية؟.. تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

إيلون ماسك يتربع على عرش عالم الأموال .. ارتفاع تقييم سبيس إكس

ظاهرة نادرة في سماء كوكب الأرض الأسبوع المقبل

نمور تلتهم رجلا في حديقة حيوان بباكستان

الذكاء الصناعي يبدأ في قيادة الدراجات

خطر الوباء.. تحديات انتشار أمراض الرئة وطرق الوقاية منها

التشجيع على المخدرات..اتهامات خطيرة ضد الأمير هاري بعد نشر مذكراته

اكتشافات ظواهر مجهولة لقرون| ناسا تحتفل بـ الذكرى 25 لعملها في الفضاء

إنجاز متميز.. فتاة تحصل على الدكتوراه في سن 17 عاما

ترشيحاتنا

تقارير تؤكد موعد إطلاق هاتف وان بلس OnePlus 12 في الأسواق العالمية

6 إجراءات يجب اتباعها للحفاظ على صوتك في الانتخابات الرئاسية 2024

بركات يرد على كولر: الأهلي قادر على اللعب في أي ملعب

ما هي عجائب دعاء الكرب؟.. وذكر يزيل الهم في ثوانٍ معدودات

سعر تويوتا كامري الجديدة 2023 في السعودية

الألبان والبيض الأشهر.. أطعمة تزيد أعراض حساسية الصدر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها آل نهيان.. 3 عائلات عربية تتصدر قائمة الأغنى في العالم

برج العذراء وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| فرص شغل وفلوس

برج الأسد وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| مافيش مشاكل

أبيض وأسود.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بهذه الإطلالة في الأمارات

فيديو

تنفطرله القلوب.. طفل يبكي بحرقة بعد قصف الاحتلال لمنزله| شاهد

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ