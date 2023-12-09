إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل مثيرة عن غضب في الأهلي بسبب كولر

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+, عن وجود غضب داخل النادي الأهلي بسبب تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.



وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مسؤولو النادي الأهلي يرى أن هذا الموسم مارسيل كولر المدير الفني يقوم بفرض حجج كثيرة على مستوي الفريق والتراجع في كل البطولات المشارك بها".

وأوضح : "لذلك يوجد غضب من مجلس إدارة النادي الأهلي تجاه كولر, وترى الإدارة أن هناك أكثر من جلسة تمت مع المدرب السويسري وأنه لم يتم عقد جلسات فردية معه سوى لمعرفة إحتياجاته فقط".

وأضاف : "إدارة النادي الأهلي ترى أن الازمة مستمرة في العقم الهجومي للفريق, بالإضافة إلى التغييرات الكثيرة في التشكيل وعدم الثبات".

وانهى حديثه : "كما ترى إدارة النادي الأهلي أن هناك تحجيم لدور خالد بيبو مدير الكرة في الفريق ".