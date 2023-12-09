عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل مثيرة عن غضب في الأهلي بسبب كولر

كولر
كولر

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+, عن وجود غضب داخل النادي الأهلي بسبب تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.
 

txt

عاوز أقول كدا للاعبين| تصريح مثير من كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

txt

نجم الأهلي السابق: أيام كولر معدودة.. ومفاجأة في عقد موديست

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مسؤولو النادي الأهلي يرى أن هذا الموسم مارسيل كولر المدير الفني يقوم بفرض حجج كثيرة على مستوي الفريق والتراجع في كل البطولات المشارك بها".

وأوضح : "لذلك يوجد غضب من مجلس إدارة النادي الأهلي تجاه كولر, وترى الإدارة أن هناك أكثر من جلسة تمت مع المدرب السويسري وأنه لم يتم عقد جلسات فردية معه سوى لمعرفة إحتياجاته فقط".

وأضاف : "إدارة النادي الأهلي ترى أن الازمة مستمرة في العقم الهجومي للفريق, بالإضافة إلى التغييرات الكثيرة في التشكيل وعدم الثبات".

وانهى حديثه : "كما ترى إدارة النادي الأهلي أن هناك تحجيم لدور خالد بيبو مدير الكرة في الفريق ".

إبراهيم سعيد الكرة المصرية الأهلى كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

بعد التعادل مع شباب بلوزداد| حسام حسن: في حاجة غلط بـ الأهلي

توقعات بانقطاع الانترنت عن العالم والسبب غير متوقع

ترشيحاتنا

في ذكراه.. صور نادرة لـ كرم مطاوع مع زوجته الأولى وأولاده

هل من شروط التوبة الزواج بالمرأة التي أقمت معها علاقة محرمة

الأولمبية تهنىء اتحاد الشراع بتأهل خلود منسي لأولمبياد باريس

ماذا كان النبي يقول وقت الحروب؟.. 15 دعاء يرعب إسرائيل ويهزمها

عناوين جميع لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بـ أسوان.. مستندات

حسام حسن يكشف عن سيناريوهات مصير كولر بالأهلي.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| شاهد

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

نشرة المرأة والصحة| أطعمة تزيد أعراض حساسية الصدر.. 5 مشروبات تقوي مناعتك

الطقس متقلب| ظاهرة جوية جدية تضرب البلاد.. وأمطار رعدية بتلك المناطق

فيديو

وجه مخيف وقدم واحدة.. سيدة تثير الذعر في منطقة الشيخ زايد| فيديوجراف

قاضي الأنسانية يثير الجدل بمقطع فيديو.. لن تتوقع ماذا طلب من متابعيه

تنفطرله القلوب.. طفل يبكي بحرقة بعد قصف الاحتلال لمنزله| شاهد

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ