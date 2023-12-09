الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة فى بنى سويف وتحل مشكلة إنسانية

إستجابت وزارة الداخلية لإلتماس أحد المواطنين الذى طالب خلاله بمساعدته فى إستخراج بطاقة الرقم القومى الخاص بوالدته المقيمة بمحافظة بنى سويف ، وعدم قدرتها على صرف معاش والده المتوفى منذ عدة سنوات ، بسبب عدم تسجيل والدته بالسجل المدنى وسقوط القيد الخاص بها .

حيث تم إيفاد مأمورية من قطاع الأحوال المدنية لمنزل المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة للقيد الخاص بها وكذا إستخراج شهادة ميلاد لها وبطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتم تسليمها لها بمحل إقامتها.

لاقت تلك المبادرة إستحسان وقبول من السيدة وأهليتها ، وتقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لإلتماسهم.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية والإستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها وتيسير تقديم الخدمات لهم خاصةً كبار السن وذوى الهمم.



