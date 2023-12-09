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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهجوم علي السفارة ببغداد..

وزير الدفاع الأمريكي لرئيس الوزراء العراقي: واشنطن تحتفظ بحق الرد

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن وزير الدفاع الأمريكي  لويد اوستن هاتف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني   حيث أدان الهجوم الأخير الذي وقع على السفارة الأميركية في بغداد وكذلك سلسلة الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة .

وناقش وزير الدفاع الأمريكي مع السوداني ، التزام الحكومة العراقية بحماية الموظفين الدبلوماسيين ومستشاري التحالف ومنشآته.

فيما رحب وزير الدفاع الأميركي ببيان رئيس الوزراء ، الذي ادان الهجوم ووصفه بأنه عمل إرهابي يعرض الأمن الداخلي للعراق للخطر"، مشدداً على ان الولايات المتحدة "تحتفظ بالحق في التصرف دفاعاً عن النفس ضد أولئك الذين يشنون أي هجوم ضد الأفراد الأميركيين".

وناقش الجانبان أيضا ، خلال المكالمة ، تشكيل اللجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية، التي اتفقت عليها الحكومتان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في أغسطس 2023، وهي آلية استشارية لانتقال التحالف

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