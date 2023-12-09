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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الانتخابات الرئاسية كشفت عن التطبيق الحقيقي للتعددية الحزبية

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية كشفت عن التطبيق الحقيقي لمفهوم التعددية الحزبية والتنافسية السياسية في مصر، وخير دليل على ذلك المشاركة الكبرى من الأحزاب المصرية بما يعد دليلا قويا على نجاح دور الحوار الوطني.

وأوضحت “موسى”، في تصريحات صحفية لها، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في إثراء الحياة السياسية، وتقبل الرأي والرأي الآخر، بالإضافة إلى أنه منذ انطلاق خطوات الترشح لخوض السباق الانتخابي بين المرشحين، وحرصت جميع مؤسسات الدولة على اتخاذ مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة، ومنحهم فرصة كاملة لاستعراض برامجهم الانتخابية على الناخبين على مستوى محافظات الجمهورية، حتى يتمكن الناخب من تشكيل رؤية عن كل مرشح قبل الإدلاء بصوته.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن جلسات الحوار الوطني كانت النواة الأساسية لتعددية المرشحين، وساهمت فى الانفتاح السياسي وسماع الرأي والرأي الآخر، والتي كانت نواة حقيقية لهذا المشهد التاريخي.

ودعت النائبة رحاب موسى، المواطنين للنزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لتكون رسالة للعالم بوقوف المواطنين خلف الدولة المصرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن نتائج الانتخابات ستعبر عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم، ولا ينبغى للمواطن أن يتنازل عن حقه فى التصويت، حتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة فى مشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية داخل مصر غدا، الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء.
والمرشحون في الانتخابات هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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