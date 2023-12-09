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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يدعو منتسبيها للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد فى  تصريح له صباح اليوم السبت على أهمية مشاركة منتسبي جامعة الوادي الجديد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  وعاملين وطلاب في الانتخابات الرئاسية التى ستنطلق غدًا ولمدة ثلاثة أيام من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، باعتبارها واجب  وطني وحق دستوري.

وحثّ رئيس الجامعة المواطنين بالوادي الجديد وجميع منتسبي الجامعة على المشاركة الفاعلة في التصويت، مؤكدًا على أن ذلك سيسهم في صنع مستقبل مصر خاصة في ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.

وذكر الدكتور عبد العزيز طنطاوي أن مشاركة الجميع تعكس الوعي بأهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد.

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ودعا الجميع إلى ضرورة الإدلاء بالأصوات في إطار من الديمقراطية التي تعيشها مصر ، وقال إن إدارة الجامعة تسعي الى توفير كافة السبل للموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة حيث خصصت اتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان  ولجان المغتربين  لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم للمشاركة فى اختيار رئيس مصر، مناشداً جميع منتسبي الجامعة بالمشاركة والوقوف بجانب الدولة المصرية.

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