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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث: تقارير منظمات المجتمع المدني تؤكد وجود عدالة انتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت رحمة حسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تقارير منظمات المجتمع المدني ومدونات المرشحين الأربعة بعد انتهاء عمليات تصويت المصريين بالخارج أشاروا إلى عدم وجود خرق للعملية الانتخابية، وبالتالي  التأكيد على العدالة الانتخابية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم توفير مساحات إعلانية متساوية لكل مرشحي الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر كان مُلاحظ من خلال المشاركة عبر المناظرات أو اللقاءات التليفزيونية وكل وسائل الإعلام.

واسترسلت: الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت تصريحات لحوالي 14 منظمة دولية ومحلية لمتابعة العملية الانتخابية مما يؤكد على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

 

وأشارت إلى دعوة السفارات والدبلوماسيين لمتابعة العملية الانتخابية والتي وصلت لحوالي 24 سفارة، علاوة على فتح الباب لاستقبال مزيد من الطلبات للمتابعة، مشيرة إلى وجود 115 وسيلة إعلامية يمكنها متابعة العلمية الانتخابية، وكذلك تلك المؤشرات سالفة الذكر تؤكد على التساوي بين جميع المرشحين وإتاحة الفرصة لهم بصورة متساوية.

العدالة الانتخابية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 منظمات المجتمع المدني الهيئة الوطنية للانتخابات

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