بدأ المسؤولون الأمريكيون محادثات غير رسمية للتحضير لمفاوضات جديدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، حسبما صرح ديفيد كوهين، سفير البلاد لدى كندا، لشبكة سي بي سي نيوز في مقابلة نشرت يوم السبت.

وقال كوهين لشبكة سي بي سي نيوز: على الجانب الأمريكي، بدأنا للتو في إجراء مناقشاتنا الداخلية حول ما قد نود التحدث عنه مع المكسيك وكندا مع اقتراب غروب الشمس، مضيفًا أن العملية ستكون خالية من "الدراما الوجودية" التي سيطرت على المفاوضات في 2017-2018.

وتم استبدال NAFTA باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) في عام 2020.