زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

تزوّج المطرب اللبنانيّ مساري، من حبيبته سحر غوليستاني، في لوس أنجلوس.

ونشر مساري، عبر خاصيّة “ستوري” عبر حسابه على “إنستجرام”، بعض الصور ومقاطع الفيديو، وثّق من خلالها الاحتفال بزفافه.

ورقص مساري مع زوجته، على أنغام أغنيته الشهيرة “real

وتجدر الإشارة إلى أنّ غوليستاني هي عارضة أزياء، وممثلة مولودة في كندا، وجمعتها قصّة حبّ بمساري لحواليّ 11 سنة.

معلومات عن الثنائي مساري وسحر غوليستاني

-مساري هو مطرب كندي ولبناني الأصل.

-نوعية الأغاني التي يقدمها هي الـ هيب هوب.

-من أبرز أغانيه أغنية Under the Radar وTune In وReal Love وBe Easy.

-سحر غوليستاني تعمل موديل وسيدة أعمال.

-تمت خطبة الثنائي في شهر فبراير عام 2021 بعد قصة حب دامت 9 سنوات.

-عرض مساري الزواج على سحر بطريقة رومانسية أثناء تصويرهما كليب إحدى أغانيه.

-احتفل الثنائي بزفافهما 8 ديسمبر في لوس أنجلوس.

-حضر حفل زفافهما كل من الأصدقاء والأقارب.

-ارتدى مساري بدلة سوداء مرصعة باللولي في حفل زفافه.

-أقاموا حفل ما قبل الزفاف قبله بعد أيام.