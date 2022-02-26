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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المطرب العالمي مساري: زوجتي ظهرت في أحد كليباتي منذ 10 سنوات.. فيديو

مسارى
مسارى

قال المطرب العالمي، مساري، إنه تعرف على شريكة حياته منذ 10 سنوات وظهرت في أحد كليباته.

وأضاف مساري خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحب أن تكون هناك قصة وراء أي أغنية يطرحها للجمهور، مردفا «بشتغل بمزاج ومرتاح ومريح راسي، ومش بتأثر بالنقد بسبب تأخر الأغنيات».

وأردف المطرب العالمي مساري، أنه يرفض الحديث عن أعماله قبل إنتاجها ويفضل التعليق عليها بعد طرحها للجمهور حتى يكون حديثه عنها صادقا، مشيرا إلى أنه يحب الطعام العربي في أوروبا: بحب أعمل أكل لكن سحر زوجتي مش بتخليني أدخل المطبخ».

وأشار المطرب العالمي مساري، إلى أنه شعر بالسعادة خلال زيارته لمدينة الجونة الساحلية في مصر، لافتا إلى أن الفنان الحقيقي هو الذي يهدي الفن لغيره.

ونوه المطرب العالمي مساري، بأنه يحاول دائما نقل خبرته للشباب على مدار 20 عاما في عالم الفن، وأن اللحن الخاص بالأغنية العربية في أغلب الأوقات به شجن وحنية.

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