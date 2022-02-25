المطرب مساري: الناس هتستوعب في المستقبل مين هو الفنان محمد رمضان

قال المطرب العالمي مساري، إن العالم في المستقبل سيستوعب من هو الفنان محمد رمضان، وهيشوفوا ده بعينيهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه حورِبَ في بداية ظهوره الفني؛ كونه كان يقدم نوعا غنائيا جديدا، وهو نفس الأمر الذي يتكرر مع محمد رمضان.

محمد رمضان

وتابع المطرب العالمي مساري، أن محمد رمضان يحب الفن ويتسم بالقوة الجسدية والقلب الشجاع كما أنه يتميز بحنية غير طبيعية، فهو إنسان رائع.

وأشار المطرب العالمي مساري، إلى أنه شعر بالسعادة خلال زيارته لمدينة الجونة الساحلية في مصر، لافتا إلى أن الفنان الحقيقي هو الذي يهدي الفن لغيره.

ونوه المطرب العالمي مساري، بأنه يحاول دائما نقل خبرته للشباب على مدار 20 عاما في عالم الفن، وأن اللحن الخاص بالأغنية العربية في أغلب الأوقات به شجن وحنية.